Vlogger veroorzaakt ophef door met gezicht tussen borsten te snuffelen “voor het goede doel”

Een Chinese vlogger genaamd Xu heeft met een recente video voor veel opschudding gezorgd. De man wist verscheidene vrouwen te overhalen om zijn gezicht enkele seconden tussen hun borsten wroeten. Elke keer dat hij toestemming kreeg, beloofde de kerel dat hij een bedrag zou storten aan het Rode Kruis van China.

Het zou echter gaan om een list om zo veel mogelijk te kunnen profiteren van de dames. Voorlopig is het weliswaar niet duidelijk of de beelden ook waarheidsgetrouw zijn. Zo zou het eveneens kunnen dat het gaat om actrices die betaald werden door de 26-jarige vlogger om mee te werken aan de video.

Xu is niet aan zijn proefstuk toe. In juni kwam hij al in opspraak door een andere ‘prank’ waarbij hij zich voordeed als magiër. Hij liet toen verschillende dames eerst een munt controleren, waarna hij die in zijn handpalm legde en ondertussen met zijn andere hand de borsten van de vrouwen betastte. Pas wanneer de man enkele seconden later het muntstuk uit zijn hand liet vallen, beseften de slachtoffers dat ze deel uitmaakten van een grap.

Nadat de video viraal ging op Weibo, werden Xu en zijn cameraman door de politie van Chengdu gearresteerd. Naar verluidt zat hij veertien dagen in de cel. “Van sommige vrouwen heb ik geen toestemming gekregen om de beelden te gebruiken in mijn video, daar wil ik me voor excuseren”, liet hij achteraf nog weten. Al hield hem dat dus niet tegen om nu opnieuw toe te slaan.