Nadal blijft ATP-ranking aanvoeren terwijl Goffin één plaats zakt, hoogste ranking ooit voor Elise Mertens

Brussel - De Spanjaard Rafael Nadal heeft maandag de leiding kunnen behouden in de nieuwe ATP-ranking. Nadal wordt op korte afstand gevolgd door de Schot Andy Murray en de Zwitser Roger Federer. David Goffin verliest één plaatsje. Hij zakte van dertien naar veertien. Bij de vrouwen laat Elise Mertens haar hoogste ranking ooit noteren.

Nadal begint de US Open, het vierde grandslamtoernooi van het jaar, zo voor de 143e week in zijn carrière als nummer één van de wereld. Eerder dit jaar won ‘Rafa’ al de toernooien in Monte Carlo, Barcelona en Madrid en voor de zevende keer in zijn loopbaan Roland Garros.

Net als Goffin moesten ook Steve Darcis (ATP 66, -1), Ruben Bemelmans (ATP 96, -1) en Arthur De Greef (ATP 143, -1) één plaatsje prijsgeven.

Foto: Photo News

De ATP-ranking op maandag 28 augustus (tussen haakjes de ranking op 21 augustus):

1. (1) Rafael Nadal (Spa) 7645 punten

2. (2) Andy Murray (GBr) 7150

3. (3) Roger Federer (Zwi) 7145

4. (4) Stan Wawrinka (Zwi) 5690

5. (5) Novak Djokovic (Ser) 5325

...

14.(13) David Goffin (BEL) 2525

Elise Mertens bereikt met 39e plaats hoogste WTA-ranking ooit

Dankzij haar halve finale op het WTA-toernooi in New Haven vorige week is Elise Mertens erin geslaagd zeven plaatsen te stijgen op de wereldranglijst. De Limburgse staat nu 39e, het hoogste klassement dat ze ooit bereikt heeft. Dinsdag neemt Mertens het in de eerste ronde van de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het seizoen, op tegen de Amerikaanse Madison Keys (WTA 16).

Mertens had zich in New Haven als kwalificatiespeelster op de hoofdtabel geknokt. Haar eindstation lag pas in de halve finale tegen de Slovaakse Dominika Cibulkova (WTA 10).

Ook Kirsten Flipkens maakte een klein sprongetje op de WTA-ranking. De Molse behaalde een plek bij de laatste acht in New Haven en stijgt zo drie plaatsen naar plek 73. Alison Van Uytvanck zakt één plaatsje, maar blijft in de top 100.

Cibulkova, finaliste in New Haven, viert haar terugkeer in de top 10. Dat is tevens ook de enige wijziging in de top 10. De Tsjechische Karolina Pliskova blijft leidster, voor de Roemeense Simona Halep en de Spaanse Garbine Muguruza. De Australische Daria Gavrilova, winnares in New Haven, klom zes plaatsen en staat nu net in de top 20, haar beste notering ooit.

Foto: Photo News

De WTA-ranking op maandag 28 augustus (tussen haakjes de ranking op 21 augustus):

1.(1) Karolina Pliskova (Tsj) 6390 punten

2.(2) Simona Halep (Roe) 6385

3.(3) Garbine Muguruza (Spa) 5860

4.(4) Elina Svitolina (Oek) 5530

5.(5) Caroline Wozniacki (Den) 5350

...

39.(46) Elise Mertens (Bel) 1388