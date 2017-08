“Geen evacuatie nodig”, klonk het. En toen dook dit schrijnend beeld op

Een schrijnende foto uit een rusthuis in de Amerikaanse gemeente Dickinson (Texas) toont de ware impact van de orkaan Harvey. Bejaarden moesten er wachten tot ze pas na vele uren gered werden. Ondanks de waarschuwingen vooraf.

De dramatische foto werd gemaakt in het La Bella Vita rusthuis. “De meeste mensen zitten in een rolstoel en zitten aan een zuurstoffles”, vertelt Kim McIntosh, dochter van de rusthuisdirecteur.

Sinds zaterdagavond waren er al waarschuwingen uitgestuurd voor het wassende water als gevolg van de storm. Zondagmorgen lokale tijd noemde een woordvoerder van het ­National Hurricane Center de overstromingen al een ramp: “Alles waarvan we gehoopt hadden dat het niet zou gebeuren, maar wat wel voorspeld was, gebeurt nu toch. Het is erg nu, en het wordt nog erger.”

Toch duurde het pas tot zondagnamiddag vooraleer de bewoners uit het rusthuis geëvacueerd worden. Volgens McIntosh kreeg haar moeder lange tijd te horen dat een evacuatie niet nodig was. Tot dus deze dramatische foto opdook. In totaal werden ongeveer 25 bewoners bevrijd.

Need help asap emergency services please RETWEET pic.twitter.com/LesxeaIHNm — Timothy J. McIntosh (@DividendsMGR) August 27, 2017

Het zwaarst getroffen door storm Harvey is miljoenenstad Houston, de op drie na grootste stad van de VS. Voor vele delen van de stad is het hoogste alarmpeil voor overstromingen afgekondigd. Wagens staan er tot het dak onder water en op de snelwegen staat het water zelfs nog een pak hoger. De Nationale Weerdienst spreekt van een bijzonder gevaarlijke situatie en roept op naar hoger gelegen gebied te trekken.

De Vlaming Jonas De Schrijver woont in een buitenwijk van Houston en ziet hoe het waterpeil genadeloos blijft stijgen: “Je kan niet echt ergens naartoe. De meeste straten en snelwegen staan onder water. Het enige wat je kan doen, is afwachten. Indien het erger zou worden, veronderstel ik dat ze de mensen per boot zullen oppikken”, vertelt hij aan het VRT radonieuws.

In totaal vielen er el twee doden en zijn er al ongeveer tweeduizend mensen gered.

Foto: REUTERS