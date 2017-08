Emmanuel Macron ontmoet dinsdag Belgische en Luxemburgse premiers

Brussel - De Franse president Emmanuel Macron zet dinsdag zijn Europese tournee verder in Luxemburg. Daar zal hij de Belgische premier Charles Michel en diens Luxemburgse collega Xavier Bettel ontmoeten, om onder meer de toekomst van de Europese Unie te bespreken.

De Franse president begon vorige woensdag aan een Europese mini-tour. Hij ontmoette al de Oostenrijkse kanselier Christian Kern, de Tsjechische en Slovaakse premiers Bohuslav Sobotka en Robert Fico, en de politieke leiders van Roemenië en Bulgarije, om de detachering van werknemers te bespreken.

Dinsdag zijn de Belgische en Luxemburgse premiers aan de beurt, met wie Macron een goede verstandhouding heeft. De drie mannen ontmoetten elkaar zelfs al voor zijn verkiezing tot president, bij presentator Stéphane Bern. Sindsdien zijn de relaties “zeer warm”, aldus de entourage van premier Charles Michel. In juli hadden ze een werkvergadering in het Elysée, waar werd afgesproken elkaar in augustus opnieuw te zien. Die ontmoeting vindt dus dinsdag plaats, in het kasteel van Senningen.

De Franse president zal daar in de late namiddag ontvangen worden door Xavier Bettel, met wie hij 20 minuten zal spreken. Daarna zal Charles Michel hen vervoegen, en zullen ze voorstellen bespreken voor de heropleving van het Europese project, op economisch, sociaal en veiligheidsvlak.

De avond wordt afgesloten met een diner, waarbij ook de echtgenoten aanwezig zullen zijn.

