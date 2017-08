Zonnig en warm, vanaf dinsdagavond mogelijk onweer

Brussel - Na het opruimen van het eventuele ochtendgrijs, wordt het maandag meestal zonnig. Geleidelijk wordt de zon soms gesluierd door hoge wolken. Vooral in de Ardennen kunnen er ook stapelwolken verschijnen. Het wordt warm met maxima van 23 graden in de Hoge Venen tot plaatselijk 29 graden in het centrum. Dat meldt het KMI.

Komende nacht is het helder tot licht bewolkt bij minima van 12 graden in de Hoge Venen tot 16 of 17 graden in het centrum. Hier en daar kan het nevelig worden of kan een mistbank ontstaan.

Dinsdag is het eerst zonnig. In de namiddag verschijnen er stapelwolken, maar de kans op een lokale bui blijft beperkt. Het is warm met maxima van 25 tot 30 graden. In de loop van de avond en nacht verwacht het KMI in de noordwestelijke helft van het land regen en buien met onweer. De neerslag kan lokaal intens zijn.

Woensdagochtend regent het al, bij momenten fel, in de noordwestelijke helft van het land. Geleidelijk palmt deze actieve regenzone ook het oosten en het zuidoosten in. Op sommige plaatsen kan de neerslag overvloedig zijn, met ook kans op onweer. In het oosten van het land kan het kwik voor de storing uit nog oplopen tot 26 of 27 graden. In het westen is het minder warm, met waarden tussen 20 en 23 graden. Bij de passage van de storing, in de late namiddag of avond, ruimt de wind naar het noorden en spant hij aan tot matig of tijdelijk vrij krachtig.

Ook donderdag is het nog meestal bewolkt met regen en buien. Een donderklap is mogelijk. Met een zwakke tot matige wind uit de noordwestelijke sector wordt het flink koeler, met nog maxima rond 18 graden.

Vrijdag wordt het wisselend bewolkt met kans op buien. De maxima liggen rond 20 graden. Voor het eerste weekend van september lopen de huidige prognoses ver uit elkaar. Wisselvallig weer met kans op stevige buien, veel wind en maxima tussen 15 en 20 graden is momenteel het meest plausibele scenario.

(belga)