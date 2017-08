Simulatie legt pijnpunten Westminster Palace bloot: “Terroristen kunnen meer dan 100 politici doden op vijf minuten”

Als terroristen hun vizier richten op Westminster Palace in Londen, kunnen ze op minder dan 5 minuten meer dan 100 politici doden. Dat blijkt uit een simulatie in het Britse Parlement die eerder dit jaar uitgevoerd werd.

Sinds in maart van dit jaar een politieagent voor het Huis van Afgevaardigden aangevallen werd, is in Groot-Brittannië een onderzoek aan de gang om te bekijken hoe goed onder meer het parlementsgebouw beveiligd is.

Om dat te weten, werd eerder dit jaar zelfs een simulatie opgezet waarbij agenten zich voordeden als terroristen die met een boot toegang probeerden te krijgen tot het gebouw. Daarna betraden ze het gebouw via het terras. Na nog geen 5 minuten stonden ze al in de Kamer, waar ze alle aanwezige politici zomaar konden neerschieten.

Dat betekent: als het Parlement gevuld is zoals dat normaal het geval is, zouden op minder dan 5 minuten meer dan 100 volksvertegenwoordigers gedood worden.

De Britten doen er dan ook alles aan om gebouwen zoals Westminster Palace beter te beveiligen. “Als ze dat niet doen, zou iedereen bang zijn en durft niemand er nog komen”, zegt een anonieme bron aan The Sunday Telegraph.

“De veiligheid van parlementsleden, ons personeel en het publiek is onze hoogste prioriteit”, zegt een woordvoerder van het Parlement in The Independent. “We kunnen niet in detail ingaan op de veiligheid, maar we werken samen met de politie en veiligheidsdiensten om te voldoen aan alle veiligheidsvereisten.”