Leger gaat uit van bewakingsopdracht tot 2020

Brussel - De legertop verwacht niet dat de militairen de komende jaren uit het straatbeeld verdwijnen. Daarom worden de werking en de trainingen omgegooid. Dat zegt generaal-majoor Marc Thys aan De Standaard.

In de defensieplanning wordt er rekening mee gehouden dat operatie Homeland nog zeker tot 2020 zal duren. Maar de legerleiding beseft dat dit een grote impact op het welbevinden van de militairen. Daarom wordt er gewied in de trainingsschema’s; grote oefeningen waar meerdere eenheden bij betrokken zijn, worden tegen het licht gehouden en skills die de militairen niet onmiddellijk nodig hebben bij hun patrouilles in de straat, worden minder of voorlopig zelfs niet meer getraind.

“We moeten klaar en getraind zijn voor al onze opdrachten”, zegt Thys. “Maar onze grootste uitdaging, dat zijn onze mensen. Gemiddeld staan zij nu zes maanden op straat. We mikken op een derde minder.” Thys wil dat de militairen meer gaan patrouilleren en minder statisch gebouwen bewaken.

