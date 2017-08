Politie opent vuur op vluchtende Rohingyas in Myanmar

Brussel - Duizenden Rohingyas hebben geprobeerd om vanuit de regio Rikhane Myanmar te ontvluchten voor Bangladesh nadat vrijdag en zaterdag zware gevechten waren uitgebroken tussen de strijders van de moslimminderheid en de ordetroepen. Volgens een AFP-journalist vuurde de politie met scherp op de vluchtende burgers.

BBC schrijft zondag dat duizenden mensen gevlucht zijn voor het geweld dat sinds vrijdag opnieuw oplaaide. De Rohingyas, een moslimminderheid in het overwegend boeddhistische Myanmar, probeerden om de staat Rakhine, in het westen van het land, uit te geraken en buurland Bangladesh te bereiken. Maar de Bengalese grenswachten lieten de vluchtelingen niet binnen en stuurden hen terug.

Een AFP-journalist zag hoe de Myanmarese ordediensten het vuur openden op de vluchtende mensen. Hoeveel dodelijke slachtoffers hierbij vielen is niet duidelijk maar getuigen spreken van tientallen doden. Nieuwswebsite Al-Jazeera schrijft dat het aantal dodelijke burgerslachtoffers rond de 800 ligt, al kan het dit cijfer niet bevestigen.

De crisis in Rikhane, de armste regio van Myanmar waar ongeveer een miljoen Rohingyas wonen, bereikte vorige week vrijdag een nieuw dieptepunt toen gewapende mannen dertig politiekantoren in de regio aanvielen. De Myanmarese autoriteiten lieten zondag weten dat bij deze “terroristische aanval” zeker 96 doden zijn gevallen, onder wie voornamelijk gewapende Rohingyas maar ook een tiental politieagenten.

Paus Franciscus riep intussen op om het geweld in de regio te stoppen.

Het is voor het eerst sinds oktober 2016 dat het geweld in deze regio opnieuw zo sterk de kop opsteekt. Toen stierven negen agenten bij soortgelijke aanvallen op de grensposten. Het geweld en repercussies die hierop volgden, kostten toen aan verschillende burgers het leven en leidde tot een exodus van de Rohingyas naar Bangladesh. De Verenigde Naties heeft intussen een onderzoek geopend voor inbreuken op de mensenrechten door de ordediensten in Myanmar.

(belga)