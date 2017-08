Twintigjarige verdachte ontsnapt uit cel en stapt politiekantoor uit

Mechelen - Een 20-jarige verdachte is er vorige week in geslaagd te ontsnappen uit het cellencomplex in de kelder van het Mechelse politiekantoor in de Frederik de Merodestraat. Twee dagen later is hij wel opnieuw opgepakt.

De cellen in het commissariaat in de Frederik de Merodestraat zijn verouderd en de moderne in het nieuwbouwgedeelte van het gebouw zijn nog niet opgeleverd. Daardoor maken de inspecteurs voorlopig nog steeds gebruik van hun oude cellen. Uit een van die cellen kon afgelopen woensdag een verdachte van inbraken zonder veel moeite ontsnappen. Ook uit het cellencomplex, dat normaal afgesloten is met een veiligheidsdeur, geraakte hij buiten.

Vervolgens nam de verdachte, geen onbekende voor de politie, de lift naar boven. Langs het onthaal moest de jongeman nog een deur passeren die automatisch sluit. Maar ook daar ondervond hij geen problemen. De onthaalbediende die zich van geen kwaad bewust was, opende de tweede veiligheidsdeur. Daardoor kon de verdachte naar buiten wandelen zonder dat ook maar iemand hem hinderde.

Lang heeft de twintiger niet genoten van zijn vrijheid, want vrijdag kon de politie hem al opnieuw oppakken. “Wij willen deze feiten niet minimaliseren, maar gevaar voor de samenleving is er dus nooit geweest. De verdachte is geen zware crimineel”, reageert woordvoerder Dirk Van de Sande van de politie Mechelen-Willebroek.

Onderzoek naar ontsnapping

Het korps heeft meteen een onderzoek geopend naar de ontsnapping en het gemak waarmee dat gebeurde. “Onze veiligheidsvoorschriften zijn opnieuw bekeken en nog strikter geworden. Jammer genoeg gaat het hier om een spijtig voorval waarbij collega’s met een zeer goede staat van dienst een menselijke fout hebben gemaakt. Meer details kunnen we daar niet over geven”, stelt hoofdinspecteur Van de Sande.

In de Mechelse politiecellen worden jaarlijks zo’n 3.300 mensen van hun vrijheid beroofd. “Het was de eerste keer dat er iemand kon ontsnappen”, zegt Van de Sande nog.