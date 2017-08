Somalische terrorist was bij politie al bekend voor geweld en moslimradicalisme

Hoewel hij volgens zijn buren in Brugge een “allervriendelijkste jongen was die altijd zwaaide”, duikt de naam van Ayaanle Haashi (30) op in een dossier rond moslimradicalisme. En eerder had hij ook al een collega verwond met een schroevendraaier.

Vlak na de aanslag vrijdag leek het dat Haashi gehandeld had in een vlaag van waanzin. Hij verwondde twee militairen met een mes en had een nepwapen en twee korans bij zich. Daarnaast riep hij twee keer “Allahu Akbar” tijdens zijn aanval.

Haashi was ook in gerechtelijke kringen al bekend in het kader van moslimradicalisme. “Hij heeft zeker geen dik dossier zoals de Abdeslams of de Abaaouds”, onthult een bron. “Maar via het internet had hij wel contacten met een Somalische cel moslimfundamentalisten in West-Europa. Er is ook sprake van een telefoongesprek waarin moslimterreur verheerlijkt wordt. Of dat gesprek en de aanslag tegenover de militairen verband houden, is op dit moment zeker niet aangetoond. Maar het wordt onderzocht.”

Foto: rr

Geen contact met IS

Het gerecht gaat er nu wel van uit dat het vrijdag om een doelbewuste zelfmoordaanslag ging. Terreurorganisatie IS heeft de aanslag opgeëist, maar voor de speurders lijkt het hoogst onwaarschijnlijk dat hij rechtstreeks contact had met de terreurgroep of erdoor aangestuurd werd.

Haashi kwam ook al eerder in opspraak wegens geweld. Begin dit jaar werkte hij nog als arbeider bij een staalconstructiebedrijf in Eeklo. Het boterde niet tussen hem en zijn collega’s en na een zoveelste incident pakte Haashi een schroevendraaier en stak hij een Portugees in de schouder. “Het zijn racisten”, zou Haashi nadien verklaard hebben aan de politie. Na zijn ontslag verdween Haashi volledig uit beeld.

Foto: rr