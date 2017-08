Militair na aanval in Brussel: “Zelf een doelwit zijn: dat hoort bij onze job”

Defensie roept haar militairen op straat op om extra waakzaam te zijn, na de terreuraanval op drie manschappen vrijdag in Brussel. “Maar we waren al langer gewaarschuwd voor een messenaanval: niet te dicht bij elkaar staan, het overzicht bewaren. Zelf doelwit zijn, dat hoort gewoon bij onze job”, zegt Bart (36), korporaal in het derde Bataljon Parachutisten in Tielen (Kasterlee).