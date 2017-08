Philip Milanov tweede in discuswerpen op World League in Berlijn

Philip Milanov is zondag tweede geworden in het discuswerpen op de World Challenge in de Duitse hoofdstad Berlijn. De Belg gooide zijn discus 66m90 ver en moest enkel zijn meerdere erkennen in de Pool Piotr Malachowski (67m18). De Litouwse wereldkampioen Andrius Gudzius eindigde als derde (66m60).

De meeting in Berlijn werd georganiseerd als een repetitie voor het EK atletiek in 2018. De Jamaicaan Julian Forte was de enige die onder de tien seconden dook op de 100 meter met een tijd van 9.91. Forte, die zich niet kon kwalificeren voor de finale van de 100 meter op het WK atletiek in Londen, verbeterde ook meteen zijn persoonlijke record (10.05). Ramil Guliyev, de Turkse wereldkampioen op de 200 meter, finishte als tweede in 10.09, voor de Brit Adam Gemili (10.10).

De Zuid-Afrikaanse Caster Semenya, wereldkampioene op de 800 meter, verbeterde het wereldrecord op de 600 meter met een tijd van 1:21.77. De 600 meter is een afstand die niet vaak in competitie gelopen wordt. Het vorige wereldrecord op de afstand werd in 1997 gelopen door de Cubaanse Ana Fidelia Quirot (1:22.63).

Sam Kendricks, de Amerikaanse wereldkampioen in het polsstokspringen, won de wedstrijd met een geslaagde poging over 5m86. De Pool Piotr Lisek (5m81) en de Fransman Renaud Lavillenie (5m71) eindigden op de dichtste ereplaatsen.

In het speerwerpen won de Duitse wereldkampioen Johannes Vetter voor eigen volk met een worp van 89m85. Olympisch kampioen Thomas Röhler (86m07) maakte het Duitse feestje compleet met de tweede plaats.