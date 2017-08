Goffin heeft zin in de US Open: “Ik ben fris in het hoofd en gemotiveerd”

David Goffin (ATP-13) hoopt opnieuw in een goede flow te komen op het US Open, waar hij het dinsdag in de eerste ronde opneemt tegen de 35-jarige Fransman Julien Benneteau (ATP-107). Sinds Goffin op Roland-Garros uitviel met een enkelblessure, heeft hij moeite om opnieuw zijn niveau van in het begin van het seizoen te halen.

“Ik voel me goed”, vertelde Goffin in New York tijdens een interview op de officiële website van het grandslamtoernooi. “Het is altijd jammer om een grandslamtoernooi te missen, zeker Wimbledon, dat één van mijn favoriete toernooien is. Ik was dus heel ontgoocheld, maar daardoor kon ik ook wat tijd doorbrengen met mijn familie. Nu voel ik me fris in het hoofd en ben ik heel gemotiveerd om het seizoen goed af te sluiten.”

Goffin, het negende reekshoofd in Flushing Meadows, heeft zich in ieder geval goed voorbereid na zijn vroegtijdige uitschakeling in de eerste ronde van het Masters 1.000-toernooi van Cincinnatti tegen de Australiër Nick Kyrgios (ATP-18), waar hij zich blesseerde aan de knie. De 26-jarige Luikenaar kon zelfs trainen in het Arthur Ashe Stadium met Rafael Nadal (ATP-1). “Ik heb veel gewerkt en dat was zwaar. Ik heb zo hard gewerkt om opnieuw 100 procent te zijn en dat is me gelukt. Ik ben zeer blij dat ik terug ben. Ik heb meer ervaring en dat is erg belangrijk. Ik blijf kalm en ik probeer om elke keer opnieuw mijn best te doen.”