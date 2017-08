Defensie gaat militairen anders inzetten: voortaan met acht op straat

Defensie gaat de soldaten die de federale politie bijstaan in terreurbestrijding op een andere manier inzetten. “We zullen grotere patrouilles van samen acht militairen inzetten, maar op wisselende momenten en plaatsen. Een dynamischer systeem dat minder mensen vereist”, zegt generaal-majoor Marc Thys van de Landmacht. Defensie gaat ook extra rekruteren: volgend jaar al 1.600 aanwervingen.

Defensie roept haar militairen op straat op om extra waakzaam te zijn, na de terreuraanval op drie manschappen vrijdag in Brussel.

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) verdedigt zijn militairen op straat. “Onze jongens hebben in mijn ogen volledig correct gehandeld. Dit was wettige zelfverdediging.” “De vraag is niet of er nog incidenten zullen zijn, de vraag is wanneer. Dat is de context. Onze mannen staan op scherp”, zegt generaal-majoor Marc Thys, baas van de Landmacht.

Op dit moment zet Defensie zo’n 1.250 militairen in voor Operatie Homeland, de militaire bijstand aan de federale politie die van start is gegaan in januari 2015. De druk op de manschappen is groot en daarom wordt de komende weken en maanden een nieuw dynamischer systeem uitgerold, zegt Thys. “Het komt erop neer dat we grotere patrouilles van acht militairen zullen inzetten, maar op wisselende momenten en plekken. Dat kan ook in de vorm van twee keer vier mensen. Kwantitatief moeten we dan minder militairen inzetten. Maar we gaan niet zeggen waar en wanneer we met hoeveel naar buiten komen.”