Mechelen -

Het was zondagavond nog een groot feestje aan het Apart Podium van Maanrock, op Mechelse de Botermarkt. Daar mocht de heavy metal-groep Fleddy Melculy de boel afsluiten. En dat zullen ze in Mechelen geweten hebben. De politie heeft het plein moeten afsluiten, omdat er te veel volk stond. Er werd ook door heel wat fans gestagedived (vanop het podium in het publiek springen).