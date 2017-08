Zoersel - Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft een brief teruggeschreven naar Isabelle Willem (35) uit Zoersel, de kleuterjuf die afgelopen week de handschoen opnam voor meer werkzekerheid voor leerkrachten en daarmee een stroom aan reacties op gang bracht.

Vorige week schreef Isabelle Willem een open brief naar Hilde Crevits in naam van de duizenden leerkrachten in Vlaanderen die aan het eind van de zomervakantie wachten op een job die mogelijk niet komt. ...