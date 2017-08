“Ik verwacht ook hier bij ons een katholiek reveil”

Boechout -

Zondag 3 september wordt een historische dag voor de parochies Sint-Leonardus in Aartselaar, Sint-Bavo in Boechout, Sint-Laurentius en Sint-Jozef in Hove, Sint-Martinus, O.L-Vrouw-Onbevlekt Ontvangen en Sint-Rita in Kontich, O.L.-Vrouw-Geboorte in Lint, Sint-Jan in de Olie in Vremde en Sint-Michael in Waarloos. Die dag wordt in de kerk van Sint-Laurentius te Hove om 14.30u de officiële start gegeven van de nieuwe pastorale eenheid Immanuel.