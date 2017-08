Yellow Tigers sluiten kwalificatiecampagne af met overwinning tegen Griekenland

De Belgische volleybalvrouwen (FIVB-13) hebben zondag het laatste kwalificatietoernooi voor het WK 2018 afgesloten met een 3-0 overwinning tegen Griekenland in groep G. In het Nederlandse Rotterdam waren de setstanden 25-14, 25-17 eb 25-12.

België kon zich al niet meer plaatsen voor het WK na de 3-0 nederlaag tegen Bulgarije (FIVB-17) van zaterdag. De Yellow Tigers begonnen aan het kwalificatietoernooi met een 3-2 overwinning tegen Tsjechië (FIVB-23) en een 3-0 nederlaag tegen Nederland (FIVB-8). Donderdag versloegen ze Slovenië (FIVB-115) met 3-1.

De Belgen eindigden als derde in hun groep met acht punten. Nederland en Bulgarije legden beslag op de respectievelijke eerste en tweede plaats en verzekerden zich zo van een ticket voor het WK in Japan. In hun onderlinge wedstrijd voor de eerste plaats haalde Nederland het zondag met 3-0 (25-21, 25-17, 25-23).

De Yellow Tigers speelden met Ilka Van de Vyver, Britt Herbots, Nathalie Lemmens, Kaja Grobelna, Charlotte Leys, Laura Heyrman en libero Amber De Tant. Lise Van Hecke en Jasmien Biebauw vielen in.