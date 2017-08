Dovizioso pakt leiding in WK-tussenstand MotoGP na winst in Groot-Brittannië

Andrea Dovizioso (Ducati) heeft zondag de Grote Prijs van Groot-Brittannië gewonnen, de twaalfde manche van het seizoen in de MotoGP. De Italiaan was op het circuit van Silverstone sneller dan de Spanjaard Maverick Vinales (Yamaha) en zijn landgenoot Valentino Rossi (Yamaha). Voor ‘Dovi’ is het zijn vierde overwinning van het seizoen. Hij is ook de nieuwe leider in de WK-tussenstand.

Op zeven rondes van het einde moest de Spaanse WK-leider Marc Marquez (Honda) opgeven met mechanische problemen. Daarna was het een duel tussen Dovizioso, Vinales en Rossi om de overwinning. Rossi reed bijna de volledige wedstrijd aan de leiding, maar moest in de slotfase toch nog zijn meerdere erkennen in Dovizioso en zijn ploegmaat Vinales. Voor Rossi, zevenvoudig wereldkampioen in de MotoGP, was het de 300e Grote Prijs uit zijn carrière in de hoogste categorie van het WK snelheid.

Door de overwinning van Dovizioso en de opgave van Marquez, ligt de strijd om de wereldtitel helemaal open. Dovizioso is de nieuwe leider met 183 punten, maar wordt op de voet gevolgd door Marquez (174) en Vinales (170). Rossi staat vierde met 157 punten.

De volgende Grote Prijs vindt plaats op 10 september in San Marino, de dertiende manche van het seizoen, op het circuit van Misano.