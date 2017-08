Turnhout - Het Zwembad Stadspark ging zaterdagavond eerder dicht dan gepland. De oorzaak was een brand in de elektriciteitskast in de kelder van het gebouw. Zondag kon iedereen weer het water in.

Het was rond 18.30u dat de elektriciteit in het gebouw uitviel. In de kelder hing rook. Die was afkomstig van een doorgebrande transformator in de elektriciteitskast. “Op dat moment zat een dertigtal ...