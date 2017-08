Turnhout - In Eindhoutdorp in Eindhout (Laakdal) heeft een verwarmingsketel in de achterbouw van een woning zaterdagavond vuur gevat. Dat zorgde voor rookontwikkeling, maar de schade bleef beperkt. De rijbaan is voor de interventie van de brandweer even afgesloten geweest.

Inbrekers drongen zaterdagnacht binnen in de kantine van een atletiekclub in de Zwaluwenstraat. Ze gooiden een ruit in en namen chips en frisdrank mee.

Op de Hollandsebaan is zondagnamiddag een tuinhuis ...