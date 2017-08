Stoffel Vandoorne: "Het was een frustrerende race"

Stoffel Vandoorne houdt niet echt een positief gevoel over aan zijn allereerste thuisrace als F1-piloot. Op het circuit van Spa-Francorchamps kwam zijn Honda-motor overduidelijk tekort en dat leidde tot heel wat frustraties.

"Het was een moeilijke dag voor ons vandaag," blikt Vandoorne terug op zijn race. "We hadden een goede start maar vervolgens was het een redelijk frustrerende race. Van op de positie waarvan we moesten vertrekken ging het sowieso moeilijk zijn."

De enorme gridpenalty van 65 plaatsen zorgde ervoor dat Vandoorne als laatste moest vertrekken. In tegenstelling tot teamgenoot Fernando Alonso wist Vandoorne wel de finish te halen maar dat is volgens Vandoorne het enige positieve gevoel dat hij overhoudt aan zijn eerste thuisrace als F1-piloot.

"Ik had een redelijk goed gevoel in de wagen en de racesnelheid was er ook om progressie te boeken maar op de rechte stukken waren we een makkelijk doelwit. We maakten geen kans om iemand in te halen en konden onszelf ook niet verdedigen tegenover de anderen die achter ons reden. Dit was min of meer het maximaal haalbare vandaag. Ik heb de finish gehaald en dat is waarschijnlijk het enige positieve vandaag."

"We wisten dat het sowieso moeilijk zou worden en dat is vandaag ook gebleken," besloot Vandoorne.

Binnen een week volgt er voor Vandoorne en McLaren-Honda al een volgende moeilijke uitdaging. Op het circuit van Monza is een krachtige motor eveneens zeer belangrijk en de GP van Italië belooft voor Vandoorne dan ook opnieuw een beproeving te worden.

