Nederlander Van der Hoorn verschalkt topfavoriet Van Aert in stoffige Schaal Sels

Taco Van der Hoorn heeft Wout van Aert opgevolgd als winnaar van de Schaal Sels, een Vlaamse versie van de Strade Bianche. Over de verschillende grintwegen en kasseizones regende het aanvallen, tot uiteindelijk Van Aert met vijf anderen weggeraakten met nog twintig kilometer te gaan. De wereldkampioen veldrijden leek lang de sterkste van dat groepje en bij het uitgaan van de laatste onverharde strook plaatste Van Aert zijn laatste versnelling, wat de goede bleek te zijn. Toch werd hij met de meet in zicht nog bijgehaald door de Nederlander Taco Van der Hoorn. Van Aert had geen antwoord meer en moest het hoofd buigen. De Nederlander volgt Van Aert op als winnaar van de Schaal Sels

Van de WorldTour-ploegen tekende slechts één ploeg present: LottoNL-Jumbo van Lars Boom. Die laatste sprong al meteen mee in de ontsnapping, maar raakte niet weg. Wie wel het hazenpad kon kiezen, waren Justin Jules en Jakob Scott. De voorsprong van de twee liep op tot 43 seconden, maar Nippo-Vini Fantini hield het peloton strak en haalde met nog 150 kilometer op de teller het duo terug. Het signaal voor de volgende kopgroep om te vertrekken, met maar liefst dertien renners gingen ze vooraan in de aanval. Bekenste namen zijn Jonas Rickaert,Stijn Steels, Bert Van Lerberghe en Kevyn Ista. Lang bleven ze niet met dertien, want vooraan viel Devriendt letterlijk weg. En ook in het peloton lieten ze niet begaan. Team Cibel-Cebon haalde de kopgroep weer terug, de koers lag nog geen seconde stil.

Aanval na aanval volgde elkaar op. Ondertussen regende het ook lekke banden, voor onder andere Stijn Devolder, Timo Roosen en Gijs Van Hoecke. Ook Canola – toen in de kopgroep – viel weg met een lekke band. Lars Boom, een van de topfavorieten op dit parcours, gaf ondertussen op. De Nederlander bleek nog te veel last te hebben van maagproblemen.

Schaalsels is helaas nog bezig. Ik heb nog te veel last van maag en darmen om goed mee te kunnen koersen. Baal er wel 1/2 — Lars Boom (@lars_boom) 27 augustus 2017

2/2 want wat een mooie koers is schaalsels. Heb maar 90km meegereden. Maar wat mooi al die onverharde wegen! — Lars Boom (@lars_boom) 27 augustus 2017

Het peloton werd door het getrek en gesleur steeds meer uitgedund. Met nog zeventig kilometer te gaan bestond dat peloton uit nog slechts dertig renners. Justin Jules bleef na eerdere pogingen om weg te komen, proberen. In het peloton stak ondertussen ook Wout van Aert, titelverdediger in de Schaal Sels, zijn neus aan het venster in het peloton. De koers werd onderweg ook ontsierd door een paar valpartijen. Dupont, Farazijn en Sitler schoffelden onderuit, maar konden weer voort.

Opnieuw pech Devolder

Wout van Aert kon met nog 55 kilometer te gaan de benen niet langer stilhouden. Met een gigantische snok trok hij naar voren en zorgde voor een nieuwe kopgroep: Van Aert werd vergezeld door Merlier, Devolder, Grondahl Jansen, Jules, Pardini, de Winter en Van der Hoorn. Sport Vlaanderen wou dat niet laten gebeuren en zette de achtervolging in. Devolder werd er vooraan andermaal zonder pardon uitgeslagen met een lekke band. Voor Van der Hoorn gaat het dan weer te snel. Ook Pardini moet lossen met pech, het verschil met het peloton bleef haken op 20 seconden. Dankzij het werk van Roompot kan hun kopman en een van de favorieten, Van der Hoorn vooraan wel weer aansluiten. Bij WBVeranAquaPro moet Jules vooraan lossen, Spengler pakte echter moeiteloos over van zijn ploegmaat.

Op twintig kilometer van de meet heeft het zestal Van Aert, Merlier, Spengler, De Winter, Jansen en Van der Hoorn nog 25 seconden, maar die voorsprong steeg gestaag. Algauw werd duidelijk dat als het vooraan niet stilviel, dat de zes vooraan het onderling zouden uitvechten wie de zege pakt. Met nog tien kilometer te gaan werd De Winter nu geconfronteerd met pech. Op een asfaltstrook nota bene moest De Winter weg uit de kopgroep met een lekke band.

Bij de voorlaatste onverharde strook bij de Volkstuintjes – waar Wout van Aert vorig jaar zijn finale move maakte richting de zege – glipte Van der Hoorn ervandoor. Van Aert kon makkelijk volgen, in zijn wiel volgen nog Spengler en Merlier. Jansen moest ze laten rijden. Wanneer Van der Hoorn even twijfelde, trok Van Aert de gashendel open, maar hij geraakte niet weg. De Nederlander kleefde op zijn wiel en bracht iedereen terug. Van der Hoorn sloop de Frans Van Hoorn-strook stilletjes weg, maar kreeg iedereen weer op zijn wiel. Van Aert bekeek het even vanop een afstond en bij het uitgaan van de strook zoefde de wereldkampioen veldrijden ervandoor. Het bleek de juiste move te zijn. Taco Van der Hoorn glipte nog weg bij de drie achtervolgers en kwam nog akelig dicht. Zodanig dicht dat hij Van Aert nog remonteerde en overrompelde voor de zege. De winnaar van vorig jaar moest het hoofd nederig buigen, de Nederlander was een maatje te sterk.