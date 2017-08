Omstreden adviseur van de president neemt ontslag: “Ik kan Trump beter helpen van buitenaf want in het Witte Huis wordt hij tegengewerkt”

Sebastian Gorka, een zeer omstreden raadgever van Donald Trump heeft eerder deze week zijn ontslag gegeven. “De president wordt tegengewerkt door mensen in het Witte Huis. Ik zal hem beter kunnen helpen van buitenaf”, luidde de verklaring van de erg conservatieve Gorka.

De 46-jarige Gorka, een vertrouweling van de vorige week opgestapte Steve Bannon, adviseerde de president in terreurgerelateerde zaken en maakte ook deel uit van de Strategic Initiatives Group. De voormalige werknemer van het oerconservatieve Breitbart News was echter erg omstreden door zijn harde uitspraken over immigranten. Uitspraken die hij het liefst van al deed voor de camera.

In een afscheidsbrief, gepubliceerd op een pro-Trump website, vertelt Gorka dat de president tegengewerkt wordt door mensen in het Witte Huis. Wie dat zijn, vertelde hij er echter niet bij. “Maar ik kan de president beter dienen van buitenaf”, staat nog te lezen.

Vooral het opstappen van Bannon - en de komst van stafchef John Kelly - vormde een harde klap voor Gorka. “Het is me duidelijk geworden dat de mensen die niet achter de Make America Great Again-belofte staan, op dit moment in opmars zijn in het Witte Huis.”

Gorka vormde samen met Bannon en Stephen Miller (die ook al vertrokken is) het anti-establishment-kamp in het Witte Huis. Hun voornaamste tegenstanders: de nieuwe stafchef John Kelly en nationaal veiligheidsadviseur H.R. McMaster. “Buiten uzelf zijn de meeste voorstanders van onze belofte ondermijnd en buiten gewerkt de afgelopen maanden.”