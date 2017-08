Bruid toegejuicht omdat ze de borst geeft tijdens huwelijksceremonie

Een Braziliaanse bruid kreeg via sociale media een stroom van positieve reacties binnen op een foto van haar huwelijksplechtigheid. Op de foto staat Danielly Katsue (24) geportretteerd terwijl ze tijdens haar jawoord haar baby de borst geeft. De fotografe die de bewuste foto nam, plaatste die op haar sociale media met de krachtige boodschap dat vrouwen 'op elk moment, op elke plaats borstvoeding' kunnen geven.

Danielly Katsue (24) en Kale Rios (26) stapten midden augustus in het huwelijksbootje en ook hun zoontje van drie maanden oud was op de huwelijksplechtigheid aanwezig. Kauã zou uiteindelijk zelf ook prominent in beeld verschijnen tijdens de eigenlijke huwelijksceremonie, want op dat moment kreeg het kleine baasje blijkbaar een hongertje.

De fotografe van dienst besliste om het tedere moment waarop zijn moeder hem de borst gaf tijdens de ceremonie op beeld vast te leggen en deelde meteen ook de foto's op haar sociale media. "Ik had eerst wat schrik om de foto's te delen, maar ik was behoorlijk zeker van mijn stuk dat iedereen dat moment net zo mooi zouden vinden als ik", verduidelijkte fotografe Monica Cavalho. Ze benadrukte ook nog dat vrouwen zich voldoende zelfzeker moeten voelen om hun baby's eender waar, eender wanneer borstvoeding te geven.

De foto's zelf veroorzaakten een golf van positieve reacties, al waren enkelen van mening dat de actie van de bruid 'ongepast' was of dat ze enkel de aandacht opzocht