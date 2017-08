Jonathan Delombaerde finisht zevende in de B-finale op WK

Op de slotdag van het WK kajak sprint was Jonathan Delombaerde de vierde Belg die zijn toernooi met een B-finale mocht afsluiten. De Harelbekenaar, die op het WK U23 nog net naast het erepodium viel, sprintte zich in zijn K1 200m in deze B-finale naar een zevende plaats. Jonathan Delombaerde sluit dus dit tortnooi af met een zestiende plaats op negenendertig deelnemers, meteen zijn beste resultaat ooit op een WK voor senioren.