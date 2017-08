Gavrilova klopt Cibulkova voor eerste WTA-titel in New Haven

Daria Gavrilova (WTA 26) heeft zaterdagnacht haar eerste titel in het WTA-circuit behaald. De 23-jarige Australische was in de finale van het toernooi in New Haven (hard/776.000 dollar) te sterk voor de Slovaakse Dominika Cibulkova (WTA 11), de nummer twee van de plaatsingslijst. Gavrilova zegevierde in drie sets (4-6, 6-3 en 6-4). Gavrilova had in de halve finales ook de als eerste geplaatste Poolse Agnieszka Radwanska (WTA 10) al verslagen (6-4 en 6-4).