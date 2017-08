Indrukwekkende statistiek: Quick Step zegeviert in kwart van alle ritten in de grote rondes (tot nu toe)

Kittel pakte er vijf in de Tour, Gaviria vier in de Giro Foto: Belga, Photo News

Chris Froome mag met zijn Team Sky dan wel weer voor de twee keer dit jaar een grote ronde domineren voor het eindklassement, toch kan ook Quick Step Floors uitpakken met een indrukwekkende statistiek. Maar liefst een kwart (26 procent) van de ritzeges in de Giro, de Tour en de Vuelta dit jaar ging naar een renner van de Belgische brigade van Patrick Lefevere. Ze wonnen maar liefst dertien ritten van de vijftig die er al verreden zijn.

Nog opmerkelijk, van de dertien ritzeges werden er maar liefst negen gewonnen door twee van hun renners. Gaviria tekende voor vier etappes in de Ronde van Italië, Marcel Kittel deed in de Tour net eentje beter. Voorts wonnen ook Bob Jungels (Giro, Matteo Trentin, Yves Lampaert en Julian Alaphilippe (allen Vuelta) hun ritje. En in de Vuelta zijn er nog 13 kansen om die statistiek te verbeteren.