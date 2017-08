‘The Money Fight’: kijkers ontevreden over livestream van 20 euro

The Money Fight tussen Floyd Mayweather en Conor McGregor stond bij ons aanvankelijk gepland om vijf uur in de ochtend, maar toch vonden heel wat Belgische kijkers al de weg naar de buis op dat vroege uur om de strijd live te volgen bij sportzender Eleven Sports. Maar die uitzending verliep niet helemaal vlekkeloos. Op Twitter reageerden heel wat kijkers ontevreden omdat hun livestream het niet of slecht deed. “De problemen komen vanuit de Verenigde Staten”, excuseerde Eleven Sports zich voor het ongemak.

Een livestream die maar blijft bufferen, of het zelfs helemaal niet deed. De kijkers van Eleven Sports waren niet tevreden en uitten daarbij hun ongenoegen bij de zender. Begrijpelijk, want wie The Money Fight live wilde volgen zondagochtend, moest daarvoor 20 euro betalen. De sportzender excuseerde zich bij de kijker. De problemen bleken in de Verenigde Staten te liggen.

De problemen kwamen vanuit de VS maar zouden intussen opgelost moeten zijn. Onze excuses voor het ongemak. — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 27 augustus 2017

Zender Showtime Sports, die de uitzendrechten had op de bokswedstrijd, stelde de wedstrijd aanvankelijk tien minuten uit om de zendproblemen de wereld uit te helpen. “Door de hoge vraag, hebben we meldingen van slechte beelden van verschillende kabel- en satellietleveranciers en de online streamingproviders”, meldde de zender. Al waren er ook bij het voorprogramma al problemen, zo liet UFC (Ultimate Fighting Championship, de grootste organisatie van de mixed martial arts) weten. Ook in de VS was er heel wat kritiek, te meer omdat fans daar maar liefst 100 dollar moesten neertellen voor hun abonnement.