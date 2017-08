Antwerps restaurant Ulcke van Zurich tovert al 33 jaar met laagdrempelige succesformule

Antwerpen - Hoewel Ulcke van Zurich al sinds 1984 bestaat, is dit restaurant aan de Oude Beurs in de loop der jaren nauwelijks veranderd. In 2000 wisselde de zaak van eigenaar, maar het interieur ziet er nog even rustiek uit als 33 jaar geleden. Nieuwe eigenaar en chef-kok Walter Finoulst (58) bleef trouw aan de succesformule: betaalbare vleesgrillades met een gepofte aardappel, lookboter en huisgemaakte sausjes.

Ulcke van Zurich is het geesteskind van de Antwerpse foodie Alec Nierinck. Hij opende het restaurant in een historisch pand waar in de 16de eeuw een vrouw van lichte zeden woonde. Dat verklaart ook de ...