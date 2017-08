Heraangelegde straat zorgt voor heel wat verwarring

Verschillende autobestuurders lijken de pas heraangelegde Parkstraat niet te begrijpen, en dat heeft lastige gevolgen zijn auto er parkeert.

De straat werd ingericht als rode fietsstraat, en kreeg in het eenrichtingsgedeelte ook een zogenaamde ‘rammelstrook’. Die kasseistrook in het midden van de straat dient om auto's te doen vertragen en het fietsverkeer van elkaar te scheiden.

Middenberm

Maar zeer veel autobestuurders zien het als een soort middenberm en proberen aan één zijde van de rammelstrook te rijden, zeker als ze een fietser moeten kruisen. Dat is echter een zeer smal stuk, waardoor de auto's helemaal tegen de straatzijde moeten rijden waar ook geparkeerde wagens staan. Gevolg: afgereden zijspiegels. Volgens bewoner Sven die de situatie aankaartte op Facebook, zijn er de afgelopen maanden al meer dan 30 spiegels gesneuveld. “Wij hebben de afgelopen twee maanden geen meldingen van afgereden spiegels in de Parkstraat gekregen”, zegt politiewoordvoerder Marc Vranckx. “Maar niet iedereen geeft een afgereden spiegel aan bij de politie, dus het kan wel zijn dat er effectief een probleem is.”

Duidelijk aangegeven

Schepen van Openbare Werken begrijpt de verwarring niet. “Er is duidelijk aangegeven dat het een eenrichtingsstraat is, dus waarom zou die rammelstrook dan een middenberm zijn”, zegt hij. “We kozen deze aanleg net om de veiligheid in de straat te verhogen. Autobestuurders die hun verkeersregels goed kennen, zullen ook weten hoe ze daar best rijden. Veel kunnen we hier niet tegen doen.” Enkele buurtbewoners geven echter aan dat zij liever een smaller voetpad hadden gezien. “Dan konden ze de parkeerplaatsen iets breder maken, en was er geen probleem geweest”, klinkt het.