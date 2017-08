Zon sluit vakantie zomers af

De zon laat zich zondag regelmatig zien, al schuiven er ook geregeld wat wolken voor. Het blijft droog, enkel in het uiterste zuiden van het land kan er in de namiddag een lokale bui vallen, eventueel met een donderslag. De maxima schommelen van 22 graden in de Hoge Venen tot 26 graden in het centrum.