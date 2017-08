OPROEP. Orkaan Harvey: “30 gewonden en tot 40 vermisten”

Circa dertig mensen raakten gewond bij de doortocht van orkaan Harvey en dertig tot veertig mensen zijn vermist. Dat melden lokale media op basis van verklaringen van een lokale sheriff.

OPROEP. Voor een reportage in de krant zijn we op zoek naar provinciegenoten in Texas. Bent of kent u zo iemand, laat het ons weten via hier@reageren.be. Vergeet zeker uw contactgegevens niet te vermelden.

Eerder was al duidelijk geworden dat de orkaan, intussen afgezwakt tot een tropische storm, al zeker één mensenleven heeft geëist. Het gaat om een man wiens huis door de storm vuur had gevat. Hij kon niet meer aan de vlammen ontsnappen.

De balans komt van sheriff Bill Mills van Aransas County. Twee steden in zijn regio, Rockport en Port Aransas, werden zwaar getroffen door Harvey.