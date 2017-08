Hamilton wint strijd met Vettel, Vandoorne veertiende in GP van België

Lewis Hamilton heeft zonder problemen de GP van België gewonnen. De Brit reed van start tot finish aan de leiding. Stoffel Vandoorne reed een solide eerste thuisrace en werd veertiende.

De GP van België ging van start onder een stralende zon. Het was een start zonder incidenten. De top zes bleef hun plaatsen behouden, terwijl Fernando Alonso van plaats tien naar zeven ging. Maar lang kon de Spanjaard zijn plaats niet vasthouden. Hij werd al snel ingehaald door Hülkenberg en de Force India's. Stoffel Vandoorne kende zoals vaker een rustige start van de race, maar maakte toch een aantal plaatsen goed.

In ronde negen zat de race voor Max Verstappen er al op, zijn zesde opgave van het seizoen. Langs start en finish hield zijn Red Bull het voor bekeken, waardoor de jonge Nederlander zijn wagen aan de kant moest zetten op de Kemmel Straight. Toen Kimi Räikkönen niet vertraagde voor een dubbele gele vlag voor de opgave van Verstappen, kreeg de Fin een drive-through-straf van tien seconden.

Stoffel Vandoorne maakte ondertussen enkele plaatsen goed, mede door de pitstops van zijn concurrenten. Vandoorne startte immers op de superzachte banden, wat een andere strategie was dan de andere rijders. Na zijn pitstop kwam hij terug het circuit op op plaats zeventien, achter beide Toro Rosso's.

Zijn teamgenoot Fernando Alonso kende dan weer een frustrerende race en dat liet hij blijken over de radio. Het verschil in vermogen tussen de Honda-krachtbron en de concurrenten was duidelijk en Alonso liet over de radio weten dat het "beschamend" is om rond te rijden. Even later liet hij zijn team weten geen boodschappen meer over de radio te willen ontvangen, nadat zijn team hem raad gaf om de achterbanden te sparen. Na ronde 27 zat de race er op voor de Spanjaard. Ondertussen reed Stoffel Vandoorne op de ultrazachte banden de ene goede ronde na de andere.

LAP 30/44: PER has a big puncture!



He manages to limp back to the pits and gets back out....#BelgianGP ???? #F1 pic.twitter.com/rLac3mlMEt — Formula 1 (@F1) August 27, 2017

In ronde dertig kwam de safety car op het circuit, nadat beide Force India's elkaar opnieuw raakten voor het ingaan van Eau Rouge. De rechter achterband van Sergio Pérez vloog van de wagen waardoor er brokstukken op de baan kwamen te liggen.

LAP 34/44: VET has a great slipstream and gets wheel-to-wheel with HAM, but the Brit holds on! ??#BelgianGP ???? #F1 pic.twitter.com/J15rhCofkC — Formula 1 (@F1) August 27, 2017

Na de pitstops had Sebastian Vettel het gat met leider Hamilton kleiner gemaakt. De Duitser bleef lang tot twee seconden van zijn concurrent hangen. Maar door de safety car was de voorsprong van Hamilton verdwenen. Verrassend was dat beide Mercedessen besloten om op de zachte banden te blijven, terwijl de andere rijders op de ultrazachte banden overschakelden. Sebastian Vettel zat na de herstart dichtbij Lewis Hamilton, maar ging er niet voorbij op de Kemmel Straight. Ondertussen ging Ricciardo naar de derde plaats, die Valtteri Bottas voorbij ging, terwijl Räikkönen in het spoor van de Australiër volgde.

Stoffel Vandoorne maakte na de herstart nog drie plaatsen goed en werd veertiende. Maar de overwinning ging naar Lewis Hamilton, die nu tot op zeven punten komt van WK-leider Sebastian Vettel.

1. L. Hamilton Mercedes 1:24:42.820

2. S. Vettel Ferrari +2.358

3. D. Ricciardo Red Bull +10.791 +8.433

4. K. Raikkonen Ferrari +14.471 +3.680

5. V. Bottas Mercedes +16.456 +1.985

6. N. Hulkenberg Renault +28.087 +11.631

7. R. Grosjean Haas geen tijd +11.631

8. F. Massa Williams geen tijd +11.631

9. E. Ocon Force India geen tijd +11.631

10. C. Sainz Jr. Toro Rosso geen tijd +11.631

11. L. Stroll Williams geen tijd +11.631

12. D. Kvyat Toro Rosso geen tijd +11.631

13. J. Palmer Renault geen tijd +11.631

14. S. Vandoorne McLaren geen tijd +11.631

15. M. Ericsson Sauber geen tijd +11.631

16. K. Magnussen Haas geen tijd +11.631

17. S. Perez Force India +2 ronden

Opgaves:

18. F. Alonso McLaren +19 ronden

19. M. Verstappen Red Bull +37 ronden

20. P. Wehrlein Sauber +42 ronden

wk-stand

