Handjes achter de rug, tong uitsteken? Geen goed idee: Mayweather klopt (letterlijk) McGregor in “The Money Fight”, ref legt kamp stil

Floyd Mayweather heeft zondagnacht de fel geanticipeerde bokswedstrijd tegen MMA-vechter Conor McGregor gewonnen. De Amerikaan haalde het met overwicht van de Ier, die het langer volhield dan iedereen voorspelde, maar toch vooral opviel met enkele uitdagende gebaren en een grappig interview na afloop...

Op het spel

Floyd Mayweather mag dan wel al 40 jaar oud zijn (tegen 29 voor Conor McGregor) en speciaal voor deze kamp uit pensioen teruggekeerd zijn, toch leek McGregor vooraf helemaal kansloos: de Ierse kooivechter had nog nooit aan een echte bokskamp deelgenomen, terwijl bokslegende “Money” Mayweather in 49 officiële gevechten nog geen enkele keer had verloren.

Je zou voor minder: beide vechters mochten onder elkaar al zeker 300 miljoen dollar prijzengeld verdelen (van de 600 miljoen die het duel onder andere door tv-rechten en sponsoring zou opbrengen). De winnaar kreeg bovendien de speciaal voor het evenement vervaardigde “Money Belt”: aangezien dit geen officiëel gesanctioneerd boksgevecht is stond er immers geen titel op het spel, maar wel een gordel uit krokodillenleer met 3.360 diamanten, 600 saffieren en 300 smaragden. Ook niet slecht...

“The Money Belt” Foto: rr

McGregor startte echter sterk en won volgens kenners de eerste ronden op punten. Hij raakte echter vermoeid en Mayweather nam de kamp over. Na 1 minuut en 5 seconden in de tiende ronde maakte de scheidsrechter een einde aan de strijd en riep Mayweather uit tot winnaar.

"Vandaag was zeker mijn laatste match. Ik koos daarvoor de juiste danspartner", zei Mayweather na afloop van het duel. "McGregor was een stuk beter dan ik dacht. Hij vocht goed, maar ik was vandaag de sterkste." Met 50 overwinningen zonder nederlaag wordt Mayweather de succesvolste bokser aller tijden. Hij steekt de Amerikaan Rocky Marciano voorbij, die in 1956 ongeslagen met pensioen ging, na 49 zeges.

Dokters: “Wat ons betreft had deze kamp niet toegelaten mogen worden”

Nochtans was er vooraf veel kritiek op dit evenement: verschillende kenners vonden het gevecht een “sportieve farce” die “enkel draaide om het geld”, en ook uit medische hoek werden er vraagtekens gezet bij het opzet. Zo liet Harry Lovelace - de hoofddokter van het evenement - zaterdagavond nog weten: “We vrezen dat McGregor zwaar gewond kan raken. Een niet-bokser tegen Mayweather de ring in sturen, dat is vragen om problemen. Wat ons betreft had deze kamp niet toegelaten mogen worden.”

Rode loper

Dat schrikte de belangstelling van het publiek niet af: tickets op de eerste rij gingen voor 10.000 dollar over de toonbank, en zelfs voor een zitje achter een zuil in de nok van het stadion werd nog met de glimlach 1.000 dollar betaald. Naar verluidt waren er bovendien maar liefst 1.300 aanvragen om op de dag van het gevecht met een privé-jet te mogen landen op de luchthaven van Vegas. Veel te veel, zodat verschillende beroemdheden, CEO’s (en andere belangstellenden met geld te veel op de bankrekening) al dagen op voorhand naar de gokhoofdstad van de wereld moesten afzakken. Geld maakt niet altijd gelukkig!

Dat al die fans eigenlijk enkel geïnteresseerd waren in de “main event” tussen Mayweather en McGregor, bleek ook uit de publieke belangstelling voor het voorprogramma: van de 20.000 zitjes in de T-Mobile Arena waren er bij het begin van de avond slechts 2.000 bezet. De aandacht van de grote Amerikaanse tv-zenders ging dan ook niet naar de zeven wereldtitelgevechten in de ring, maar naar de strijd om gezien te worden op de rode loper... Excuse us, the magenta carpet!

Hollywood-ster Bruce Willis Foto: Getty Images for Showtime

NBA-ster LeBron James Foto: AP

Acteur Jeremy Piven Foto: AFP

Zangeres Demi Lovato Foto: AFP

Ozzy en Sharon Osbourne Foto: Getty Images

Ex-voetballer Vinnie Jones Foto: rr

Voormalig wereldkampioen zwaargewichten Mike Tyson Foto: rr

Een uur voor het gevecht maakte Floyd “Money” Mayweather zijn intrede in de arena: in een joggingpak, en met nog tijd voor een dansje!

Mayweather had zelfs nog een boodschap voor zijn tegenstander: “Het is er eindelijk, het grootste gevecht uit de geschiedenis. Ik vrees helemaal niet dat ik roestig ben, ik heb dit gevecht niet lichtzinnig opgepakt. Geloof me vrij: deze kamp zal niet lang duren. Jullie blijven me dezelfde vragen stellen, opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. En ik antwoord altijd hetzelfde: het zal niet lang duren!”

Ook Mayweather lag niet wakker van het voorprogramma: de Amerikaan had zelfs nog tijd voor een hoofdmassage, kwestie van helemaal ‘zen’ te worden alvorens hij in de ring moest stappen.

Thank you everyone in Las Vegas and everyone at home who ordered PPV. Thank you @SHOsports and my team @MayweatherPromo. pic.twitter.com/royY4mGHkc — Floyd Mayweather (@FloydMayweather) 27 augustus 2017

Een half uur na Mayweather maakte ook Conor McGregor (in een fraaie Rolls Royce) in zijn typische stijl zijn intrede: in driedelig maatpak, kauwgum in de mond, kin hoog in de lucht, en... met vriendin Dee Devlin en baby Conor Jr. in een babywagen naast zich.

Foto: rr

McGregor had zelfs nog tijd vooor wat trash talk: “Ik voel me heel goed. Zijn record of zijn prestaties uit het verleden? Kunnen me niet schelen. Het is man tegen man. Ik ga de ring in om iets mooi neer te zetten. Ik zie mezelf deze kerel overklassen, ik zie mezelf hem in slaap meppen. Ik moet enkel nog beslissen wannéér ik hem buiten westen sla, maar misschien laat ik hem wat langer rondlopen. Ik ben kalm en rustig, klaar om te presteren en er een show van te maken.”

Met enige vertraging

Normaal gezien moest het gevecht tussen beide titanen zondagochtend om 5 uur Belgische tijd van start gaan, maar dat was buiten het langer dan geplande voorprogramma én de massale belangstelling gerekend. Door technische problemen bij streamingservice Showtime werd het gevecht zelfs even uitgesteld: “Door de grote vraag krijgen we meldingen van pannes bij verschillende kabel- en satellietproviders en online diensten. Het gevecht zal daarom later van start gaan. We verwachten geen lang uitstel.”

Iets na 6 uur was het dan toch zover: nadat zangeres Imelda May - met enige hulp van de talrijk opgedaagde Ieren - het Ierse volkslied had gezongen, en Demi Lovata het Amerikaanse “Stars and Stripes had verkracht, betraden de twee gladiatoren de arena:

Mayweather betrad de zaal zowaar met een bivakmuts Foto: rr

Studieronde

McGregor ging in de eerste ronde meteen in de aanval en viseerde het lichaam van Mayweather, maar de notoir defensief sterke Amerikaan incasseerde zonder problemen. En in de tweede ronde daagde de Ier zijn tegenstander zelfs even uit door zijn handen achter zijn rug te houden en zijn kin aan te bieden, maar de ervaren Mayweather liet zich niet verleiden.

McGregor daagt Mayweather uit door zijn handen achter zijn rug te houden Foto: AFP

Het begin van de kamp kon de belofte van “Gevecht van de Eeuw” echter niet inlossen. Opvallender was de brede glimlach die het gezicht van McGregor sierde tussen kampen toen hij de gezangen van de Ierse fans hoorde: Ierlands Hoop genoot duidelijk met volle teugen van de show...

#McGregor overleefde alvast de eerste 3 ronden. pic.twitter.com/ZJRjs3Mlkx — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 27 augustus 2017

Fysiek liep het iets minder vlot: McGregor begon al snel zwaar te hijgen, en ook bij Mayweather leek het - ondanks diens woorden voor aanvang - allemaal wat roestig qua timing en reflexen... De scheidsrechter (“Stop betekent stopt!”) had zelfs nog het meeste werk om de vele lijf-aan-lijfgevechten te onderbreken

Foto: AFP

McGregor had na de eerste vier rondes telkens nog een ongetwijfeld lieftallig woordje over voor Mayweather, maar na ronde vijf was het aan de Amerikaan om eens te tarten. Tot irritatie van McGregor, die reageerde met een twijfelachtige slag toen Mayweather met zijn rug naar hem toe stond.

Bij #McGregor slaan de stoppen even door en de scheidsrechter moet tussenkomen! pic.twitter.com/UDYiDcDv5v — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 27 augustus 2017

De Ier hervond echter al snel zijn gevoel voor humor, en stak in ronde zes zelfs even breed glimlachend zijn tong uit naar zijn tegenstander. Of dat een goed idee was? Floyd Mayweather vond duidelijk van niet: de Amerikaan landde net voorbij halfweg de kamp twee uppercuts en een harde links op rij, McGregor moest alle zeilen bijzetten om overeind te blijven, de Ier begon meer en meer lucht te slaan.

Foto: AFP

Foto: AP

In ronde 9 probeerde McGregor het nog eens met een furieuze start en een onreglementaire slag, alvorens de scheidsrechter beide aanklampende vechters weer uit elkaar had gehaald. Misschien was het plan om Mayweather kwaad te krijgen, en gebruik te maken van een domme beslissing van de Amerikaan? Als je het ons vraagt, bleek dat geen goed idee: een uitgedaagde Mayweather schakelde nog eens een versnelling hoger, lanceerde een drievoudige combinatie en bezorgde McGregor duidelijk problemen met zijn evenwicht.

#Mayweather schakelt een versnelling hoger en #McGregor krijgt het moeilijk! pic.twitter.com/j0O5fks949 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 27 augustus 2017

In ronde 10 was het over en uit: Mayweather bleef een murw geklopte McGregor maar bombarderen, de Ier stond op flanellen benen en de scheidsrechter greep in: technical knock-out, de zege was voor de Amerikaan!

Mayweather: “Hij was beter dan ik had gedacht”

De scheidsrechter maakte een einde aan het gevecht Foto: AFP

“Conor was een lastige tegenstander”, aldus Mayweather meteen na het gevecht in de ring. “We hebben de fans gegeven wat ze wilden: ze hadden nog iets tegoed van mij na het gevecht tegen Pacquiao. Hij was wel beter dan ik had gedacht, véél beter. Hij gebruikte de goede hoeken. Maar vandaag was ik de betere man. Het was ons plan om onze tijd te nemen, om hem zijn zware slagen al in het begin te laten opgebruiken. De reputatie van het boksen stond hier op het spel. Boksen is een schitterende sport, maar MMA is dat ook. Ik wil de fans over de hele wereld bedanken. Dit was mijn laatste gevecht, en daarvoor koos ik de juiste danspartner. Conor, je was een geweldige danspartner vanavond."

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

McGregor was al snel weer bij de pinken: “Ik heb van hem een Mexicaan gemaakt, ik heb van hem een Mexicaan gemaakt!” Hij had ook al snel een verklaring voor zijn nederlaag: “Ik had wat lol aan mijn kant, ik vond dat het nipt was. Ik begin altijd een beetje te wiebelen als ik moe ben. Er stond veel op het spel, ik vond dat we hadden moeten voortdoen. In het begin was ik alert genoeg. Hij was beheerst, dat komt ervan n 50 profgevechten. Maar ik ben al gewurgd live op TV, en daarna doorgegaan. Maar fook it, het was geweldig. De scheids had ons moeten laten voortdoen, laat de man me toch neerslaan. Het was vermoeidheid, en dan begin ik te wiebelen. Laat me toch terugwiebelen naar mijn hoek. Je moet me neerslaan. Maar ik ben blij dat ik hier kon presteren voor een ander publiek, gedrapeerd in mijn vlag.”

Alle trash talk van de afgelopen weken was snel vergeten... Foto: AP

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: REUTERS

Foto: USA Today Sports