Beerschot Wilrijk ronde verder in Beker van België na krappe zege tegen Oosterzonen

Beerschot Wilrijk heeft in de vijfde ronde van de Beker van België gewonnen van het Kempense Oosterzonen. Het werd 2-3. De Mannekes mogen zich nu opmaken voor een bekerduel tegen een eersteklasser.

Beerschot Wilrijk begon snedig aan de wedstrijd maar Maes, Losada en Placca vergaten in de eerste tien minuten te scoren. De eerste dreiging van Oosterzonen was meteen raak. Beerschot-huurling De Maeyer zette voor en Dom kegelde de bal ongelukkig in eigen doel.

Beerschot-Wilrijk hield het tempo hoog en een vrije trap van De Jongh belandde via de onderkant van de lat terug het veld in. Een minuut later kon Van Hyfte uithalen in de kleine rechthoek, maar doelman Jaa was alert. In de rebound knalde Van Hyfte op zijn beurt op de lat.

Na de rust bracht Swinkels de bezoekers weer in de match toen hij van de thuisdefensie vrij mocht binnen koppen. De bezoekers drukten meteen door en Placca (ex-Oosterzonen) werkte knap af na mooi voorbereidend werk van Losada.

Losada zelf tekende ook voor de 1-3 nadat een voorzet van Mesoudi door een bos van spelers was gedwarreld. De ingevallen Molenberghs scoorde voor Oosterzonen in de laatste tien minuten de aansluitingstreffer maar een slotoffensief van de Kempenaars bracht geen soelaas meer. Placca had de 2-4 nog aan de voet, maar zijn bal spatte uiteen op de paal.

Doelpunten: 10’ Dom 1-0 (own), 47’ Swinkels 11, 68’ Placca 1-2, 80’ Losada 1-3, 86’ Molenberghs 2-3.