Cursus volgen in Luysterbos? Kom eens proeven!

Geel - Op zondag 3 september 2017 organiseert dienstencentrum Luysterbos een opendeurdag.

Vanaf 14u kan je een kijkje nemen bij de infostandjes en zijn er demonstraties van onder andere lijndans. Meteen inschrijven voor het uitgebreide aanbod van cursussen is mogelijk. Nieuw dit jaar zijn de cursussen tai chi, kooklessen, smartphone en taallessen Frans en Engels.

Wil je eerst eens proeven van een cursus? Dat kan! Van maandag 4 tot en met vrijdag 8 september is het Proevertjesweek in Luysterbos. Een week later gaan de cursussen van start. Een volledig overzicht vind je op http://www.geel.be en in de activiteitenkalender Uit in Geel of is verkrijgbaar in Luysterbos. Naast de cursussen organiseert Luysterbos ook grootouderateliers en hou zeker de kalender in het oog voor de activiteiten van Geel Bu(u)rt.