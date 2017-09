Huiswerkklasjes begeleiden: iets voor jou?

Geel - Al enkele jaren organiseert dienst gelijke kansen huiswerkbegeleiding voor kinderen in kwetsbare situaties in samenwerking met studenten van het departement Sociaal Werk van Thomas More Geel en van de lerarenopleiding CVO HIK.

Wegens groot succes wordt deze werking uitgebreid met huiswerkklasjes op twee locaties. Zo kunnen kinderen in groep begeleid worden in Den Echo in Diestseweg (dinsdag, 16 - 18 u) en in een lokaal in Eikenstraat (woensdag 14 - 16u).

Dienst gelijke kansen zoekt hiervoor nog vrijwilligers. Werk je graag met kinderen en kun je een paar uurtjes per week vrijmaken op dinsdag of woensdag? Dienst gelijke kansen verwelkomt je graag om de huiswerkklasjes mee vorm te geven. Je krijgt de nodige ondersteuning via ervaringsdeskundigen in armoede en zorgcoördinatoren van de scholen.

meer info: dienst gelijke kansen, 014 56 73 10, gelijke.kansen@geel.be