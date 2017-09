Nieuwe cursus kunstacademie voor volwassenen vanaf 18 jaar

Geel - De Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst geeft volwassenen vanaf 18 jaar de kans om één avond per week kennis te maken met verschillende kunstdisciplines.

Heb je er altijd al van gedroomd om zelf 'iets' met kunst te doen, maar je weet niet goed welke opleiding je wil volgen? Dan is het nieuwe atelier ‘Oriëntatie beeldende kunst’ voor jou de ideale introductie! Je krijgt een basisopleiding tekenen en schilderen, maar je maakt ook kennis met keramiek, grafische druktechnieken en ruimtelijke experimenten. Dit atelier vindt plaats op maandagavond van 18 tot 21.30u. Vanaf maandag 4 september kan je een gratis proefles volgen alvorens in te schrijven. Je kan voor deze cursus inschrijven tot 30 september.

Algemene muzikale vorming/notenleer voor volwassenen

Ben je ouder dan 16 jaar en heb je spijt dat je vroeger geen instrument hebt leren spelen? Voel je muziekkriebels? Dan heeft de muziekacademie de oplossing. Je volgt gedurende de eerste drie schooljaren een basispakket van 2,5 uur per week AMV (algemene muzikale vorming/notenleer) om noten te leren lezen en een partituur te leren ontcijferen. Daarbij leer je 1 uur per week samen met twee medeleerlingen een instrument naar keuze te bespelen. Het eerste jaar AMV voor volwassenen in Geel vindt plaats op maandag van 19 tot 21.30u.