Geleid bezoek aan wijndomein Ten Kapittelberg in Herselt

Geel - Ben je op zoek naar een informatieve druivenwandeling door de wijngaard onder leiding van een kenner? Wil je graag proeven van verschillende kapittelwijnen in een 16e-eeuwse wijnschuur? Of wil je een gedetailleerde rondleiding in de wijnkelder? Op zaterdag 23 september kan je deelnemen aan deze activiteit van de Geelse afdeling van het Davidsfonds.

Je bezoekt het landgoed van Karel Willekens. Achteraf kunt u genieten van een drankje op het terras in een Kempische sfeer, midden de groene natuur waar het landschap nog tot rust en stilte uitnodigt...

Het Hageland is gekend om zijn wijnbouw. Op de Herseltse Kapittelberg werden al in de 16de eeuw druiven geteeld om de nabijgelegen abdijen van miswijn te voorzien. De zuidflank van de heuvel kan genieten van een aangenaam microklimaat. Dat heeft ook te maken met de beschutting door de bossen op de noord- en oostflank. In 1964 werden planten uit de Bourgogne (Pinot Noir) gehaald, maar na uitbreiding (met Duitse en Luxemburgse rassen) is men in Herselt al aan negen verschillende variëteiten toe. Meer duiding krijgt u uiteraard van de gids en het spreekt voor zich dat het niet bij ‘droge’ uitleg blijft: achteraf kan u in een prachtig kader de zeven kapittelwijnen proeven en vergelijken.

Praktisch Wanneer? Zaterdag 23 september om 14u15

Waar? Herselt centrum richting Blauberg, Kapittelbergstraat 4

Prijs? 15 euro (12 euro voor Davidsfondsleden) Inbegrepen?

Gids en wijnproeverij Inschrijven? jan.drijkoningen3@gmail.com of 014/72 35 87