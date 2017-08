Hooibeekhoeve breidt uit met polyvalente zalen en extra kantoorruimte

Geel - Hooibeekhoeve in Geel ontvangt jaarlijks meer dan 3.500 bezoekers. Om al deze bezoekers beter te ontvangen, investeert provincie Antwerpen in een nieuw educatief centrum en kantoorruimte. De werkzaamheden aan de Hooibeekhoeve starten dit najaar. Het vernieuwde gebouw zal een jaar later, in het najaar van 2018, in gebruik genomen worden.

Landbouwers komen op de Hooibeekhoeve in Geel langs voor een proefveldbezoek, studiedag of infosessie. Landbouwstudenten volgen er hun praktijkles. Scholen en verenigingen genieten er van een dagje op het platteland met een boerderijbezoek, huifkartocht of boerenpicknick. Om al deze bezoekers beter te ontvangen, start Hooibeekhoeve dit najaar met de bouw van een nieuw educatief centrum en kantoorruimte.

Combinatie van nieuwbouw en renovatie



Het huidige gebouw krijgt een nieuwe indeling en functie. De huidige kantoorruimte wordt omgevormd tot een educatieruimte met vertelhoek voor kleuters, actief hoekenwerk voor lager onderwijs en een ict-lokaal voor het secundair onderwijs. Het sanitair wordt aangepast en uitgebreid en er komen leslokalen bij voor het landbouwonderwijs. Aan de achterzijde wordt een nieuwbouw opgetrokken met plaats voor vergaderzalen, een polyvalente ruimte en kantoorruimte.

Tijdelijke sluiting voor vergaderingen en boerderijbezoeken



De bouw van het nieuwe educatieve centrum en de kantoorruimte, die in het najaar van 2017 start, zal een jaar later klaar zijn. Tot dan zal Hooibeekhoeve zijn werking deels moeten stopzetten. De vergaderzalen zijn nog beschikbaar tot vrijdag 1 september 2017. Boerderijbezoeken kunnen nog doorgaan tot de herfstvakantie. Nadien gaan de poorten tijdelijk dicht.