Geel - Op zondag 27 augustus 2017 worden enkele ontwikkelingsprojecten in de bloemetjes gezet tijdens de Kunsten- en Zuidergektemarkt.

De leden van de Derdewereldraad ontvangen er een Zuidergekke Award, een attentie gemaakt door de cliënten van het dagactiviteitencentrum van het OPZ.

Kunstenmarkt

Zondag 27 augustus wordt een zomerse dag vol zuiderse muziek, Geelse kunstenaars en wereldburgers. Tachtig deelnemers demonstreren en verkopen op de Kunstenmarkt allerlei ambachten en creatieve kunsten van 14 tot 18u. Je vindt op het marktplein unieke handgemaakte juwelen, leuke retrostofjes, toffe creaties uit hout en natuursteen, schilderijen en veel meer. Om het extra gezellig te maken, zijn er kinderworkshops en muziek.

Zuidergektemarkt

Ook de Zuidergektemarkt is een bezoek meer dan waard. Je vindt er ngo’s (niet-gouvernementele organisaties) en tal van derdewereldprojecten met unieke lokale producten en hebbedingetjes. Kom genieten van de sfeer op de markt, van de vele verschillende kraampjes, van lekker eten en (h)eerlijk drinken ten voordele van de projecten in het Zuiden.

Uitreiking Zuidergekke Awards & prijzen Pop-Up Europa

Om 17.30u reikt schepen van ontwikkelingssamenwerking Griet Verhesen (CD&V) de Zuidergekke Awards uit aan de leden van de Derdewereldraad voor het vele werk dat ze het hele jaar door leveren in Geel en in het Zuiden. Daarna worden de prijzen van de literatuur- en kraslotenwedstrijd van Pop-Up Europa uitgereikt. Dat is een interactieve tentoonstelling die de afgelopen weken in de Geelse bibliotheek te bewonderen was, in het kader van de vijfjaarlijkse Eurofeesten.