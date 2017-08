Charleroi buigt achterstand één minuut voor tijd nog om naar zege

Charleroi heeft op de vijfde speeldag van de Jupiler Pro League een onwaarschijnlijke zege geboekt tegen Zulte Waregem. De Zebra’s stonden één minuut voor het einde nog op een 1-2 achterstand, maar twee quasi identieke goals op vrije trap zorgden nog voor een 3-2 zege. De Zebra’s pronken zo met een knappe vijftien op vijftien, Zulte Waregem blijft achter met negen op vijftien.

Geen tifo zaterdag kort voor de aftrap in het zomerse Charleroi maar een lawine van rollen toiletpapier. Het is eens wat anders maar vraag is of het de verspilling en het opruimwerk waard is. Je vergeeft het de fans van Charleroi graag want nergens anders kunnen ze het opbrengen en houden ze het vol om hun ploeg 90 minuten lang op tempo te houden met gezang. Het draagt bij tot de waarde van dit Charleroi, niet toevallig co-leider met 12 op 12 en het zwarte beest van achtervolger Zulte Waregem (9 op 12).

Vorig seizoen verloor Essevee zowel in de reguliere competitie als in de Play-offs in het Stade du Pays de Charleroi, meer zelfs, het vertrok er de laatste vijf keren telkens met een nederlaag. “Ik herinner mij wel één vrij recente match voor de beker die we er wonnen”, zei Francky Dury nog. “We wonnen maar Sammy Bossut verhinderde toen vijf gemaakte goals. Te midden van alle drukte rond de loting van vrijdagmiddag had Dury er op gehamerd om de focus eerst en vooral op Charleroi te richten. De weer fitte Derijck mocht zijn plaats innemen centraal achterin ten koste van Baudry.

Doelpunten komen er na individuele foutjes

Olayinka zorgde voor de openingstreffer Foto: Photo News

Mazzu tegen Dury, dan weet je dat je qua tactiek een kunstwerkje krijgt. De match bleef het eerste half uur goed op slot. Charleroi begon na een dik kwartier wel de vereiste druk te ontwikkelen en Pollet te lanceren maar zijn pogingen leverden niks op. Meer zat er misschien wel in de kans voor Rezaei maar Bostyn pakte zijn te slappe kopbal probleemloos. Het gaf de bezoekers moed en hoop en de tegenprikken konden tellen. Een omhaal van Coopman miste echter het nodige effect en de assist van De fauw legde hij voorlangs. De beste kansen kwamen er finaal toch in de slotfase van de eerste helft. Baby profiteerde van balverlies op het middenveld en stond in een paar seconden aan de Waregemse zestien maar Pollet mikte over. De tactiek primeerde gisteren tussen twee teams met de beste defensie.

Dan is het dus wachten op individuele foutjes. Zoals op ééntje van Martos die tekort kwam in het duel en Penneteau, die geen vat kreeg op de voorzet van De Pauw. Olayinka wel en de huurling van Gent kopte makkelijk binnen. Een ietwat gevleide voorsprong en ook gisteren bleek weer hoe moeilijk dit nieuwe Zulte Waregem uit verband te spelen is. Charleroi kende een moeilijke tweede helft, Mazzu greep al vroeg in en bracht Benavente en Bedia in voor Lukebakio en Pollet, maar de ingreep miste lang effect. Achterin stond het weer recht als een muur bij Essevee en net als in de eerste helft was het weer wachten op een foutje. Dit keer was het De Sart die bezweek onder de druk en Rezaei rondde het knappe voorbereidende werk van Benavente af. Geen buitenspel maar een onthutste De Sart moest het wel ontgelden van Dury.

Foto: Photo News

Mazzu-time in dolle slotfase

Zijn oplossing stond echter al in stelling. Noodgedwongen want Coopman moest gekwetst van het veld en het was zijn vervanger Aaron Leya Iseka, die de hele bank weer aan het juichen kreeg. Zijn bal ging eerst nog tegen de paal en ging via Marinos toch nog in doel. De Waregemse vreugde was echter van korte duur. Leya Iseka werd van held alsnog antiheld. Nonchalant verdedigde hij op Baby die een vrijschop perfect binnenkopte.

2-2, een logisch resultaat denk je dan, maar nee!

Julien De Sart kreeg eerst nog zijn tweede gele kaart en met tien man verzoop Essevee. Bostyn ging onder een vrijschop door en de opgerukte Dessoleil kon verlengen in de loop van Rezaei die zijn tweede van de avond lukte. Het feest op Mambourg duurde tot de late uurtjes.