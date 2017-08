Lierse besliste vier spelers naar de B-kern te sturen: Joeri Poelmans, Anas Tahiri, Faysel Kasmi en Ibrahim El Ansri. Allen spelers uit de Lierse Académie, waar Maged Samy in een niet zo ver verleden mee uitpakte.

Voor Poelmans en Tahiri is er interesse van Ergotelis, de club die in handen is van de zoon van Samy. Kasmi mag gratis weg. Brice Ntambwe is intussen weer bij de A-kern Lierse geeft geen commentaar.