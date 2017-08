Yellow Tigers verliezen van Bulgarije in kwalificaties en mogen kruis maken over WK

De Yellow Tigers (FIVB 13) hebben zaterdag in Rotterdam met 3-0 verloren van Bulgarije (FIVB 17) in hun vierde wedstrijd in groep G van de laatste kwalificatieronde voor het WK volleybal 2018. De setstanden waren 25-17, 25-22 en 25-19. Door de nederlaag kunnen de Belgische volleybalvrouwen zich niet meer plaatsen voor het WK dat volgend jaar in Japan georganiseerd wordt.

Nederland, dat eerder op de dag met 3-0 won van Slovenië, en Bulgarije staan aan de leiding van groep G met twaalf punten. Zondag spelen ze tegen elkaar. België staat derde met vijf punten en kan het leidersduo niet meer bijbenen. Nederland en Bulgarije zijn al verzekerd van hun ticket voor Japan.

De Yellow Tigers begonnen aan het kwalificatietoernooi met een 3-2 overwinning tegen Tsjechië (FIVB 23) en een 3-0 nederlaag tegen Nederland (FIVB 8). Donderdag versloegen ze Slovenië (FIVB 115) met 3-1.

Zondag sluit België het toernooi af met een wedstrijd tegen Griekenland (FIVB 64).

Ontgoocheling na nederlaag: “Bulgarije was te sterk”

Bondscoach Gert Vande Broek reageerde teleurgesteld na de 3-0 nederlaag tegen Bulgarije van zaterdag in Rotterdam. “De ontgoocheling overheerst natuurlijk omdat we er niet in geslaagd zijn ons te plaatsen voor het WK. In deze match mocht alleen Britt Herbots zeggen dat ze op haar beste niveau acteerde. De anderen verwijt ik niets, want ze hebben heel hard hun best gedaan, maar we kregen te maken met een heel sterk Bulgarije”, aldus Vande Broek.

“Ik wil nu ook niet te veel analyseren, dat is voor later. Het is natuurlijk jammer dat we hier ons steentje niet kunnen bijdragen aan de topweken van al die andere ploegsporten, zoals het hockey bij mannen en vrouwen, de Belgian Cats in het basketbal en onze nationale mannenploeg in het volleybal. Maar over drie weken hebben we nog een EK en daarin kunnen we wat rechtzetten.”

Ook uitblinkster Britt Herbots kon niet lachen met het missen van het WK. “Natuurlijk zijn we allemaal ontgoocheld omdat we dat WK-ticket gemist hebben. Ik denk dat we vandaag niet voldoende servicedruk gezet hebben om de Bulgaarse aanval te ontregelen. Met als gevolg dat zij echt wel impressionant waren in de aanval. Over drie weken volgt het EK, dat biedt ons nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. We gaan er 200 procent voor gaan in iedere match en dan zien we wel waar we uitkomen.”