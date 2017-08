IN BEELD. Stralende zon op dag twee van Maanrock

Mechelen - Het driedaagse stadsfestival Maanrock lokte vrijdag ongeveer 15.000 mensen naar Mechelen. Ook op zaterdag wordt er veel volk verwacht met het prachtige weer en optredens van onder meer Equal Idiots en Starsailor.

“Het Feest Podium is immens populair, maar er was ook veel enthousiasme over het free podium op de Botermarkt en de jazz op het Klassiek Podium”, zegt Kristof Calvo van mmmechelen Feest over vrijdagavond. “Dat is belangrijk, want het is het geheel dat Maanrock zo uniek maakt.”

Regionale zender is ook nadrukkelijk aanwezig op Maanrock en bracht zaterdagavond interviews met de verschillende groepen die optreden.