Vandoorne na kwalificatie: "Focus ligt volledig op de race"

Stoffel Vandoorne reed tijdens de kwalificatie voor de GP van België de vijftiende tijd. Onze landgenoot zal echter als allerlaatste aan zijn thuisrace moeten beginnen.

Voor onze landgenoot Stoffel Vandoorne zat de kwalificatie voor de GP van België er al op nog voor die begonnen was. Vandoorne had door het wisselen van maar liefst elf motoronderdelen immers een gridpenalty van 65 plaatsen gekregen. Daardoor was Vandoorne al voor aanvang van de kwalificatie zeker van de laatste startplaats op de grid.

"Het was een redelijk positieve dag vandaag. Gans het weekend stond in het teken van het voorbereiden van de race omdat ik weet dat ik achteraan zal starten," aldus Vandoorne. "Vandaag draaide rond het helpen van Fernando en het in Q2 krijgen van beide wagens. Vervolgens probeerde ik hem te helpen met mijn slipstream en zat mijn taak erop. Jammer genoeg mistte hij net Q3 maar nu moeten we ons op de race focussen. Ik weet dat ik als twintigste moet vertrekken en heel wat wagens zal moeten inhalen."

Vandoorne hoopt dat wisselvallige weersomstandigheden hem eventueel tijdens de race kunnen helpen om een goede inhaalrace te maken.

"Ik hoop dat ik op het traditionele weer van Spa zal kunnen rekenen, net zoals dat er ook op vrijdag was tijdens de tweede oefensessie. Dat zou ons echt helpen!"

Tijdens de kwalificatie nam Vandoorne Alonso op sleeptouw in zijn slipstream. Vandoorne probeerde Alonso zo in Q3 te krijgen, al lukte dat uiteindelijk niet.

"Het was mooi teamwork vandaag. Fernando en ik hebben een goede relatie, dat hebben we in het verleden reeds getoond en ook vandaag hebben we dat bewezen door intens samen te werken. Ik ben er zeker van dat hij mij in de toekomst op een bepaald moment ook zal helpen."

Tot slot had Vandoorne het ook nog over waarom de GP van België, zijn thuisrace, voor hem zo bijzonder is.

"Dit weekend is erg bijzonder voor mij. Er zijn enorm veel fans hier en ik heb familie en vrienden die hier zijn om mij aan te moedigen. Dat geeft me zeker en vast net dat tikkeltje extra motivatie voor mijn thuisrace," besloot Vandoorne.

