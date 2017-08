Limburger krijgt boete omdat pasfoto op rijbewijs te oud is

Op de bon geslingerd worden omdat de pasfoto op je (geldige) rijbewijs te oud en in elk geval niet meer gelijkend is. Dat overkwam een automobilist vrijdagnacht in het Limburgse Riemst.

De man kwam er nog genadig vanaf, omdat hij een zogeheten ‘proces-verbaal van waarschuwing’ kreeg wegens een ‘versleten’ rijbewijs. Hij moet per direct een nieuw rijbewijs aanvragen, met ‘actuele’ pasfoto.

“Normaliter moeten overtreders in ons land rekenen op een boete van 58 euro. De pasfoto op een rijbewijs moet altijd gelijkend zijn, ongeacht de looptijd van het document. In België is dat de eigen verantwoordelijkheid van elke automobilist”, zegt woordvoerster Sofie Boelen van de politie in Riemst.