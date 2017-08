Julian Alaphilippe maakt er drie van voor Quick-Step Floors

Julian Alaphilippe kraait victorie in Xorret de Cati. Foto: Twitter

Julian Alaphilippe heeft de 8ste etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij kon het tempo van Rafal Majka op de steile slotklim Xorret de Cati volgen en klopte hem en Polanc in de spurt. Vijf Belgen trokken mee in de aanval. Serge Pauwels eindigde 4de. Chris Froome deelde een tikje uit en pakte 17 seconden op zijn dichtste concurrenten. Enkel Alberto Contador hield stand.

21 renners maakten deel uit van de ontsnapping van de dag. Daarbij maar liefst 5 Belgen: de jarige Bart De Clercq, Maxime Monfort (Lotto Soudal), Laurens De Vreese (Astana), Serge Pauwels (Dimension Data) en Loic Vliegen (BMC). Naast hen waren ook o.a. Alaphilippe, Oliviera, Majka, Buchmann, Polanc en Kreder van de partij. De Portugees Oliveira mocht een tijdje in de virtuele rode trui rondrijden. De maximale voorsprong van de leiders bedroeg iets meer dan vijf minuten.

Sky controleert

Cesare Benedetti (Bora) en Jesper Hansen (Astana) gaven er onderweg de brui aan. In het peloton waakten de ploegmaats van leider Chris Froome erover dat de voorsprong van de omvangrijke kopgroep niet te hoog opliep.

Christoph Pfingsten offerde zich in de laatste 20 kilometer volledig op voor zijn kopman Rafal Majka. Laurens De Vreese kende pech met een lekke band maar keerde terug in de kopgroep net voor de slotklim. De Vreese trok zowaar meteen in de aanval en kreeg het gezelschap van Emanuel Buchmann. De twee werden echter snel weer gegrepen. Op 8 kilometer van de finish begon de kopgroep met een voorsprong van 3:30 aan Xorret de Cati. Met 5 kilometer aan gemiddeld 9% viel deze pittige klim niet te onderschatten.

Steile slotklim

Rafal Majka en Julian Alaphilippe versnelden aan de voet van de eigenlijke klim. Jan Polanc keerde nog terug in de wielen, maar Pauwels en de andere landgenoten moesten passen. Majka versnelde een aantal keer, maar raakte niet af van Alaphilippe. Ook Polanc keerde nog terug in de korte afdaling. In de spurt klopte Alaphilippe makkelijk zijn twee belagers. Serge Pauwels eindigde 4de op 26 seconden. Maxime Monfort werd 7de, Bart De Clercq 8ste en Loic Vliegen 12de.

In de groep der favorieten bepaalde Alberto Contador eerst het tempo. Leider Chris Froome deelde goed in en viel zelf aan in het tweede gedeelte. Contador moest passen maar keerde terug net voor de top. Nibali, Aru, Zakarin, Poels en Chaves verloren 17 seconden. Adam Yates, Kelderman, Roche, De La Cruz en Van Garderen moesten 28 seconden toegeven.

Uitslag Etappe 8 (Hellín - Xorret de Catí)

1. Julian Alaphilippe

2. Jan Polanc op 00:02

3. Rafal Majka

4. Serge Pauwels op 00:26

5. Nelson Oliveira

6. Michel Kreder op 00:32

7. Maxime Monfort

8. Bart De Clercq op 00:34

9. Alberto Losado op 00:37

10. Emanuel Buchmann op 01:04

Klassement na etappe 8

1. Chris Froome

2. Johan Esteban Chaves op 00:28

3. Nicolas Roche op 00:41

4. Vincenzo Nibali op 00:53

5. Tejay Van Garderen op 00:58

6. Fabio Aru op 1:06

7. David De La Cruz op 1:08

8. Adam Yates op 1:18

9. Michael Woods op 1:41

10. Ilnur Zakarin op 1:57