Frederik Van Lierde op scherp, triomfeert in laatste Ironman voor Hawaï

Een maand na zijn zege in de Ironman van Nice heeft Frederik Van Lierde opnieuw van de overwinning geproefd. Van Lierde won de Ironman 70.3 in Vichy, een halve triathlon om de snelheid nog wat aan te scherpen. De West-Vlaming bereidt zich voor op de Ironman van Hawaï, die over 50 dagen doorgaat.